Convocatoria para cubrir cargo de coordinador para la Orquesta Escuela del barrio Miramar

La Orquesta Escuela Infanto-Juvenil del barrio Miramar abrió la convocatoria para cubrir el cargo de coordinador general para el período mayo–diciembre de 2026.

La iniciativa busca fortalecer la prestación del servicio y el desarrollo del proyecto, que funciona como herramienta de intervención social y cultural destinada a niñas, niños y jóvenes.

El espacio promueve el trabajo en equipo, la autoestima y la pertenencia grupal.

La inscripción estará disponible hasta el 10 de abril, a las 10.