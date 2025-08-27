Abuso sexual infantil: unos de los allanamientos se hizo en Bahía Blanca

El día 26 de agosto se llevó a cabo la “Operación Internacional Aliados por la Infancia 5”.

En el procedimiento se concretaron allanamientos conjuntos y coordinados en 12 provincias argentinas, Ciudad de Buenos Aires y 15 países del continente americano.

Los operativos se efectuaron con el fin de desbaratar redes de transmisión y producción de material de abuso sexual infantil, que se encuentran operando en todo el mundo.

La investigación involucró objetivos ubicados en la provincia de Buenos Aires, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Córdoba, Entre Ríos, Formosa, La Rioja, Misiones, Salta, San Luis, San Juan, Santa Fe, Santa Cruz y Tucumán.

Además, su alcance trascendió fronteras, extendiéndose a 14 países: Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Estados Unidos, Guatemala, Honduras, Panamá, Paraguay, Perú, Puerto Rico, República Dominicana y Uruguay.

En la provincia de Buenos Aires se realizaron 9 allanamientos coordinados por el Departamento de Delitos Conexos a la Trata de Personas, Ciberpedofilia y Grooming a cargo de Eleonora Weingast, a cargo del área de la Secretaría de Política Criminal de la Procuración General.

A partir de los resultados provinciales obtenidos en la operación, pudo establecerse que, del total de 13 sospechosos, 12 de ellos son varones y 1 es mujer; con edades comprendidas entre los 29 y 80 años; y se identificaron 2 menores de edad convivientes.

A su vez, se produjo la detención de 1 persona y se secuestraron 9 computadoras, 23 dispositivos de almacenamiento, 15 celulares, una Playstation 3 y una cámara HD.

Además del delito de descarga y distribución de material de abuso sexual infantil, se investiga la tenencia, su posible producción y el acoso sexual en línea (conocido comúnmente como grooming), contemplados en los artículos 128 y 131 del Código Penal Argentino.

La información relacionada a la provincia de Buenos Aires fue recibida por el Departamento de Delitos Conexos a la Trata de Personas, Pornografía Infantil y Grooming en virtud del “Protocolo de intervención urgente y colaboración recíproca en casos de detección de uso de pornografía infantil en internet (red 24/7)” y del Acta de Compromiso para la Constitución de la “Red Federal de Policías Judiciales y Unidades Operativas de Investigación Criminal”.

EL ALLANAMIENTO EN BAHÍA BLANCA

A pedido del fiscal Rodolfo De Lucia, el Juzgado de Garantías Nº 4 ordenó el allanamiento de una vivienda ubicada en calle Pedro Pico al 200 con el objetivo de secuestrar todo material tecnológico que pudiera contener elementos de interés para la investigación.

Personal de Policía Federal llevó a cabo el procedimiento, en el cual se secuestró una notebook y una computadora de escritorio, para determinar si contienen material ilícito.

A ese domicilio se llegó con la utilización de la herramienta ICACCOPS (Internet Crimes Against Children-Child On-line Protection System) con la cual se realizó una búsqueda para detectar actividad de carga o descarga de material de abuso sexual infantil a través de redes P2P (peer to peer o “entre pares”) en el período que abarca noviembre de 2024 al 1 de julio de 2025, identificando el lugar en el que está asignada la dirección IP a los efectos de poder dar inicio a las correspondientes investigaciones.