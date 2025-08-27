El Club de Emprendedores vuelve a abrir sus puertas en el Bahía Hub

El Club de Emprendedores es un lugar de encuentro para compartir experiencias, ideas y dudas entre quienes emprenden.

El intendente Federico Susbielles, acompañado por Guillermina Esmoris, subsecretaria de Innovación, estuvo presente en la reinaguración del espacio, que funcionó en la ciudad durante años y en el 2018 fue interrumpido.

“Vuelve este espacio creado para acompañar a quienes están dando sus primeros pasos en el mundo emprendedor, fomentando el encuentro y el intercambio para potenciar proyectos y la cooperación entre comerciantes”, anunció el mandatario.

El Club de Emprendedores dispone un espacio de coworking los lunes, de 10 a 17 y de 13 a 15, habrán mentorías grupales con distintas temáticas semanales. Para sumarse, acercarse directamente a Fitz Roy 682.

Desde el Hub, el acompañamiento a quienes emprenden es integral bajo diferentes propuestas, como el Consultorio Emprendedor, con asesoramiento personalizado; la Escuela de Negocios, con formación práctica y accesible; y el Laboratorio Personalizado, con talleres de costos, estrategia y más.

Susbielles destacó el rol de los emprendedores en la ciudad y la importancia de acompañarlos en su crecimiento: “Los emprendedores cumplen un rol fundamental en el motor productivo de la ciudad y por eso trabajamos en herramientas que les permitan formarse, crecer y seguir desarrollándose”.