Un muerto en un choque múltiple de camiones cerca de Necochea

Un transportista de 36 años perdió la vida en la madrugada de hoy tras un choque múltiple ocurrido a pocos kilómetros de Necochea, en el que participaron cuatro camiones.

El grave siniestro vial se produjo sobre la ruta 228 y dejó como saldo la muerte de un conductor que fue identificado como Jonatan Emanuel Roda, de 36 años.

El impacto provocó la interrupción del tránsito por varias horas, mientras trabajaban en el lugar efectivos policiales, personal de bomberos y servicios de emergencia.

La magnitud del choque hizo que varias unidades quedaran seriamente dañadas y que se requiriera la asistencia de maquinaria para despejar la calzada.

Según mencionaron fuentes a Diario Necochea, la escasa visibilidad en ese tramo de la ruta 228 durante la madrugada pudo haber sido un factor determinante en el siniestro, ya que las condiciones del clima complicaban la circulación y habrían dificultado la reacción de los conductores al momento del impacto.

La víctima fatal conducía uno de los vehículos pesados y no logró sobrevivir a las heridas sufridas tras la colisión.

Su fallecimiento fue constatado en el lugar por el personal médico que acudió inmediatamente al lugar del accidente.