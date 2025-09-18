Actualización: el SMN mantiene el alerta naranja para el viernes

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene el alerta amarillo para esta noche y el naranja para la madrugada del viernes en Bahía Blanca en su última actualización.

En el reporte señala que esta noche el área será afectada tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Se espera que las mismas estén acompañadas principalmente por abundante caída de agua, además de actividad eléctrica frecuente, ráfagas y ocasional caída de granizo.

“Se prevén valores de precipitación acumulada entre 30 y 60 mm, pudiendo ser superados de forma puntual”, especificó.

MADRUGADA DEL VIERNES

En tanto, durante la madrugada del viernes, el área será afectada por lluvias y tormentas, algunas localmente fuertes o severas. Las mismas podrían estar acompañadas por intensos chaparrones, actividad eléctrica frecuente, granizo y ráfagas intensas de hasta 90 km/h.

“Se prevén valores de precipitación acumulada entre 30 y 60 mm, pudiendo ser superados en forma puntual”, agrega.

EL SÁBADO TAMBIÉN

Luego, el SMN emitió un alerta amarillo para la madrugada, la mañana y la tarde del sábado también por tormentas.

RECOMENDACIONES

Alerta amarillo:

1- No saques la basura. Retirá objetos que impidan que el agua escurra.

2- Evitá actividades al aire libre.

3- No te refugies cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse.

4- Para minimizar el riesgo de ser alcanzado por un rayo, no permanezcas en playas, ríos, lagunas o

piletas.

5- Estate atento ante la posible caída de granizo.

6- Informate por las autoridades.Tené siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio,

documentos y teléfono.

Naranja:

1- Permanecé en construcciones cerradas como casas, escuelas o edificios.

2- Mantenete alejado de artefactos eléctricos y evitá el uso de teléfonos con cable.

3-Si estás viajando, quedate en el interior del vehículo. Los automóviles ofrecen una excelente protección.

4- Evitá circular por calles inundadas o afectadas.

5- Si hay riesgo de que el agua ingrese en tu casa, cortá el suministro eléctrico.

6- En caso de que vos o alguien más se vea afectado por este fenómeno, comunicate con los organismos de emergencias locales. Tené siempre lista una mochila de emergencias

con linterna, radio, documentos y teléfono.