Una masiva marcha se realizó este miércoles en Bahía Blanca contra el veto a la ley de financiamiento universitario dispuesto por el gobierno de Javier Milei.

La manifestación que congregó a centenares de personas comenzó en la esquina de avenida Alem y 11 de Abril y culminó en el playón de la Universidad del Sur.

Masiva marcha universitaria en Bahía Blanca. Miles de personas se juntaron contra el veto presidencial pic.twitter.com/q9fFvuHQ0S — SergioSegui (@SergioSegui) September 17, 2025

El intendente Federico Susbielles contó que acompañó la marcha “por un sistema educativo democrático, plural e inclusivo y un sistema de salud accesible para toda la comunidad”.

“En Bahía Blanca y en todo el país, una multitud se expresó en paz por la defensa de la educación pública y el sistema pediátrico”, explicitó el jefe comunal.

La Cámara de Diputados le propinó este miércoles una durísima derrota política al presidente Javier Milei al rechazar, con la mayoría especial de dos tercios, los vetos a las leyes de Emergencia Pediátrica en el Hospital Garrahan y de Financiamiento para las Universidades Nacionales.

Ambas iniciativas ahora pasan al Senado, que deberá ratificar la decisión para su promulgación definitiva.

La primera votación fue sobre la Ley de Emergencia del Hospital Garrahan. El veto de Milei fue rechazado por 181 votos afirmativos contra 60 negativos, consiguiendo así la mayoría calificada.

Minutos después, se trató el veto a la Ley de Financiamiento para las Universidades Nacionales. En este caso, el resultado fue de 174 votos a favor de rechazar el veto y 67 en contra. Al finalizar la votación, los diputados de los bloques opositores se levantaron de sus bancas y entonaron cánticos en defensa de la universidad pública.

Ahora, ambas leyes deberán ser tratadas en la Cámara de Senadores, donde la oposición también necesitará reunir una mayoría de dos tercios para convertir en ley las iniciativas que el Poder Ejecutivo había bloqueado.