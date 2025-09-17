miércoles, septiembre 17, 2025
DestacadasNacionales

Rechazan el veto a la ley de financiamiento universitario

De La Bahía Noticias

La Cámara de Diputados votó a favor de voltear el veto presidencial a la Ley que otorga más fondos a las universidades y abre las paritarias en ese sector.

La votación arrojó 174 votos afirmativos, 67 negativos y 2 abstenciones. Pasa al Senado para su tratamiento.

Minutos antes, la Cámara de Diputados votó a favor de voltear el veto presidencial a la Ley de Emergencia Pediátrica y de Residencias, conocida como Ley Garrahan.

La votación arrojó 181 votos afirmativos, 60 negativas y 1 abstención. Pasa al Senado para su tratamiento.

Comentarios

You May Also Like

El PJ Nacional acelera el armado del Frente Electoral en un encuentro con partidos opositores

Debora Pedreira

Niños y adolescentes, ¿por qué sería necesario vacunarlos contra el coronavirus?

De La Bahía Noticias

La furia de Luis D’Elía

De La Bahía Noticias