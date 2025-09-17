Rechazan el veto a la ley de financiamiento universitario

La Cámara de Diputados votó a favor de voltear el veto presidencial a la Ley que otorga más fondos a las universidades y abre las paritarias en ese sector.

La votación arrojó 174 votos afirmativos, 67 negativos y 2 abstenciones. Pasa al Senado para su tratamiento.

Minutos antes, la Cámara de Diputados votó a favor de voltear el veto presidencial a la Ley de Emergencia Pediátrica y de Residencias, conocida como Ley Garrahan.

La votación arrojó 181 votos afirmativos, 60 negativas y 1 abstención. Pasa al Senado para su tratamiento.