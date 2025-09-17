miércoles, septiembre 17, 2025
Nacionales

Diputados rechazó el veto a la declaración de Emergencia en Pediatría

De La Bahía Noticias

La Cámara de Diputados rechazó el veto presidencial a la declaración de Emergencia en Pediatría, por la crisis en el Hospital Garrahan.

La votación contó con 181 votos a favor del rechazo, 60 en contra y 1 abstención.

El oficialismo de La Libertad Avanza (LLA), en alianza con el PRO, llegó debilitado a la sesión para alcanzar el tercio de votos necesarios que se requiere para sostener los vetos, tras perder las elecciones bonaerenses del 7 de septiembre frente al peronismo.

Desde hace meses, el Gobierno viene sufriendo varias derrotas consecutivas en el Congreso, en la previa de las elecciones legislativas del 26 de octubre.

