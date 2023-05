Adrián Suar se refirió al bajo rating de ATAV

En medio de la crisis por los bajos números de rating que dio al segunda temporada de Argentina Tierra de Amor y Venganza, el productor Adrián Suar opinó al respecto y asumió la responsabilidad.

“ATAV sigue estando en la pantalla de El Trece, y va a seguir estando. Encontró un piso y la expectativa mía era otra, esta es la verdad. Esperaba hacer otro número de rating”, expresó Suar a Socios del Espectáculo.

“El primero que sufre es el canal, yo como productor asumo la responsabilidad total, el error fue mío. Cuando las cosas no funcionan, yo me hago cargo. Hay algo que yo no vi, que pensé que iba a ser de otra manera”, sostuvo y señaló: “Pido disculpas. Algunas veces he acertado y otras me he equivocado”.

NOTA COMPLETA:

Fuente: Hi.com

Comentarios

comentarios