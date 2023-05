Moria Casán trató de ‘grasa’ a Camila Homs y en las redes sociales la fulminaron

Moria Casán fue una de las primeras figuras confirmadas para el jurado del Bailando. Históricamente, la diva ocupó su silla en varias ediciones de certamen y esta vez, no fue la excepción. Su larga trayectoria en el mundo artístico sumado a sus filosas devoluciones, hicieron que se gane un lugar en el programa de Marcelo Tinelli, año tras año.

En las últimas horas, se supo que Camila Homs es una de las participantes confirmadas para el ‘Bailando’. Si bien la modelo dijo en varias ocasiones que no iba a poder estar en la pista de baile por sus horarios, se ve que Marcelo Tinelli finalmente la convenció pero ella puso sus requisitos.

“Se había bajado por la carga horaria, ahora subió. Le dieron menos minutos de ensayo y pudo aceptar este desafío”, contó Ángel De Brito, pero días atrás, en ‘Socios del espectáculo’ dieron una explosiva versión acerca de la incorporación de la modelo al certamen: “Vamos a decir por qué Camila Homs no está en el ‘Bailando’, por qué no quiere. Le dijo a toda la gente de su alrededor que es un ‘programa grasa’, por eso se bajó”.

Moria Casán comenzó a opinar en sus redes sin filtro sobre las diversas figuras que tendrá la pista de baile este año. Una de ellas, también confirmada, fue Cande Tinelli.

La diva le tiró todas sus buenas vibras a la hija de Marcelo Tinelli de cara a este nuevo proyecto: “A su madre le dije en el ‘Bailando’ que sacara la perra que tenía adentro. Cande tiene que sacar el zoo y nos vamos a encontrar con una personalidad muy fuerte. El otro día charlé un rato y es una diferente”.

Candelaria Tinelli fue confirmada para el Bailando 2023: con quién bailará | Exitoina https://t.co/zCDj88HBKr — ANGEL (@AngeldebritoOk) May 25, 2023

Pero Camila Homs no corrió con la misma suerte… La One criticó duramente a la modelo, antes de que comience el certamen: “Acerca de la participante confirmada ex del actual de TINI, sugiero llevar atomizador con agua previamente hervida y vinagre que es un poderoso desengransante. Y rociarse ella previamente o después de su perfume habitual, que supongo es de Free Shop en el caso de que use”.

Al ver las duras palabras de Casán, cientos de usuarios reaccionaron de la peor manera: “La diferencia entre ser y no ser la hija del jefe con las 2 chicas jajaja”, “¡Justo vos hablando de grasa! Jajaja ya tiene más guita que la que vos te tomaste en toda tu vida, comprate de la buena, porque se nota que con la que te das ahora, está ms devaluada que vos y el peso”, “¡Ojalá se baje Camila! Porque exponerse a que la traten mal, no da”, “Lo que atrasa esta mujer y la siguen convocando, antes que empieze ya no dan ganas de verlo”, “Llevale tu atomatizador, Moria. El que usás diariamente, aunque se nota que no desengrasa a la perfección”, “No es por ahí, Moria, agredir por agredir y disfrazarlo de humor, pésimo”. (Revista Pronto)

