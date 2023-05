Arnold Schwarzenegger debutó con su propia serie en Netflix

“Un agente de la CIA a punto de retirarse descubre un secreto familiar y se ve obligado a volver a la acción para una última misión. FUBAR aborda las dinámicas familiares universales en un contexto global de espías, acción y humor”, dice la sinopsis oficial de la serie que ya está disponible en Netflix.

Esta nueva comedia de acción se centra, como adelantó el resumen oficial, en un padre que descubre que su hija es una agente secreta de la CIA, pero el problema es que él escondió su misma condición a toda la familiar y ahora estaba preparando su retiro. Ambos ahora deberán enfrentar una misión, acompañados de otro miembros de la familia y de la agencia, pero redescubriéndose como padre e hija.

Los héroes no se jubilan, se recargan. ¡Arnold Schwarzenegger protagoniza su primera serie! Tras enterarse de que ambos estuvieron trabajando durante años como agentes secretos de la CIA, un padre y su hija no solo descubren que su relación siempre ha sido una mentira y que no se conocen como creían, sino que, además, ahora tienen que trabajar juntos. FUBAR es una historia que aborda la dinámica universal de las relaciones familiares, pero con intrigas de espionaje como telón de fondo, una cuota extra de acción y mucho humor. El elenco se completa con Mónica Barbaro, Milan Carter, Fortune Feimster, Travis Van Winkle, Jay Baruchel, Andy Buckley, Aparna Brielle, Barbara Eve Harris, Fabiana Udenio y Gabriel Luna.

Hay dos cosas que son indiscutibles en esta serie, más allá de sus aciertos y varias desprolijidades. La primera es que el actor de Terminator y Predator tiene un carisma sin fecha de vencimiento. Su aparición, su sonrisa y cualquier gesto de un héroe de acción puede arrebatar cualquier sonrisa. El hombre está ahí para entretener, sin dudas. La segunda cuestión es que este mismo actor funciona en dos escenarios bien marcados: el héroe de acción o el hombre que debe afrontar una situación inesperado a través del humor y algunas explosiones. En esta es donde funciona en FUBAR.

Muy bien acompañado por Monica Barbaro, quien interpreta a Emma, su hija, ambos logran divertidas secuencias de acción y la serie brilla más en el tono de comedia que en cualquier otro. Ella, por sobre todas las cosas, demostró que está para grandes papeles luego de su participación de Top Gun: Maverick y ahora al lado del ex Gobernador de California.

Pero más allá del carisma de ambos, la serie tiene graves problemas con su equilibro y es muy desordenada. Olvidemos por un momento que la ficción no puede costear las grandes escenas de acción que uno imagina para un héroe como el actor de Conan el bárbaro, pero incluso en ese escenario, la ficción aporta bastante confusión, sobre todo cuando se aleja de la diversión pura e intenta tocar temas más serios. Esa mezcla de tonos no le funciona. No tiene la profundidad para eso, tampoco para ser una serie como El agente nocturno o Reacher, propuestas nuevas dentro de las plataformas. Y en ese escenario pierde mucho.

Pero más allá del resultado dispar, aunque eso no quita que la ficción sea entretenida, Arnold Schwarzenegger tenía que tener su propia serie de acción en algunas de las actuales plataformas de streaming y así fue como negoció con Netflix para realizar FUBAR, algo que deberían ver. Si Sylvester Stallone tiene su Tulsa King en Paramount+, Arnold debe tener su FUBAR.

Con Nick Santora (Prison Break) como el showrunner y productor ejecutivo de la ficción, Schwarzenegger protagoniza y también participa en la producción ejecutiva junto con Adam Higgs, Scott Sullivan, Holly Dale y Bill Bost, además de David Ellison y Dana Goldberg, de Skydance. La primera temporada de FUBAR tiene 8 capítulos de entre 45 y 60 minutos. (Rating Cero)

