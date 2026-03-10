Advierten que Irán aún puede fabricar “una decena de armas nucleares”

El director general de la Organización Internacional de Energía Atómica (OIEA), Rafael Grossi, advirtió que Irán aún posee uranio enriquecido suficiente para fabricar unas diez bombas nucleares, en medio de la tensión con Israel y EEUU.

La gestión de Donald Trump anticipó en las últimas horas que llevará adelante la jornada más intensa de bombardeos contra Irán desde el inicio de la ofensiva conjunta con Israel, hace diez días. El jefe del Pentágono, Pete Hegseth, confirmó que se esperan ataques más fuertes dentro del territorio iraní y advirtió sobre una posible escalada regional.

El argentino Grossi brindó una entrevista a RFI en la que subrayó su preocupación de que “la situación en lo que respecta a los activos nucleares de Irán permanece en el mismo estado en el que estaba antes de la guerra”.

“Existe un stock de uranio enriquecido al 60%, de más de 440 kilogramos, una cantidad suficiente para fabricar una decena de armas nucleares”, puntualizó y sostuvo que “también hay capacidades tecnológicas e industriales que siguen existiendo”.

Así, destacó que “más allá del conflicto —que tendrá su propia lógica y que espero llegue a negociaciones lo antes posible—, será necesario (…) encontrar de una vez por todas una solución duradera a estos conflictos”. (Ámbito)