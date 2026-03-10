Milei: “Queremos hacer de Argentina el país más libre del mundo, pero hay restricciones morales”

El presidente Javier Milei aseguró que su gestión busca avanzar hacia una transformación profunda del país basada en principios de libertad económica, aunque remarcó que existen límites en las herramientas de política que se pueden utilizar.

“Nosotros tenemos como objetivo hacer de Argentina el país más libre del mundo, pero la forma de alcanzar los objetivos que les planteo a cada uno de mis ministros es que no todos los instrumentos de política son aceptables. Es decir, hay restricciones morales”, enfatizó Milei en la inauguración de “Argentina Week 2026″ en Nueva York.

En ese marco, el libertario afirmó que el rumbo económico debe sostenerse en criterios éticos además de resultados. “Cuando uno hace lo que es justo, la economía prospera. Sin embargo, cuando uno por conseguir algún resultado de corto plazo aplica medidas que son injustas, eso tarde o temprano termina mal”, puntualizó Milei.