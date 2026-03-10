martes, marzo 10, 2026
Nacionales

El Gobierno nacional multa a FATE y prorroga la conciliación obligatoria

De La Bahía 915

El Ministerio de Capital Humano informó que sancionará a la empresa FATE por el incumplimiento de la empresa FATE en el pago a los empleados durante la conciliación obligatoria.

Además, agregó que en medio del conflicto laboral con el Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (SUTNA), se resolvió prorrogar la instancia conciliatoria con vencimiento del 11 de marzo por el período de cinco días para continuar dialogando entre las partes y alcanzar una solución.

