Luis Juez respaldó al presidente Milei contra los empresarios

El senador libertario Luis Juez defendió al presidente Luis Juez, tras la dura declaración del mandatario contra los empresarios, a los que los llamó “prebendarios” y que tienen una “connivencia con políticos ladrones”.

“Estoy totalmente de acuerdo, esa declaración es como si la dijera yo. Estos tipos se creen que son dueños de todo. Son esos círculos rojos que toda la vida han vivido de prebendas. Por fin alguien tuvo los huevos suficientes para decir lo que todo el mundo sabe pero nadie se anima a plantear”, dijo Juez por Radio Rivadavia.