Agustín Rossi reveló la tensa interna en el Gobierno: “Pensé que los cambios eran por funcionarios que no funcionan”

El ministro de Defensa, Agustín Rossi, admitió la tensión interna en el Gobierno por la disputa electoral del Frente de Todos en Santa Fe y ratificó hoy su decisión de integrar una de las listas del partido en las PASO para las elecciones legislativas en la provincia, pese a los pedidos de Alberto Fernández.

“La verdad siempre pensé que los cambios de Gabinete se daban cuando había funcionarios que no funcionaban, no cuando un dirigente político con los años de trayectoria que tengo yo en la provincia de Santa Fe y en todo el país decide participar electoralmente con su propio distrito”, sostuvo Rossi, asegurando que el Presidente no le pidió la renuncia a su cargo.

Luego de que le preguntaran que “¿qué va a pasar con el ministerio?”, el funcionario respondió: “Voy a seguir siendo ministro”. Además, y ante la repregunta de si sería ministro y candidato al mismo tiempo, enfatizó: “Y si el gobernador es candidato a senador suplente y sigue siendo gobernador?”.

En ese sentido, explicó en declaraciones radiales que el mandatario le pidió que haga “todos los esfuerzos necesarios para que haya una lista de unidad”, por lo que, el buscó diferentes opciones con el espacio que encabeza Omar Perotti.

“Ofrecí una alternativa, que como hay dos categorías, senadores y diputados, que se integre una fórmula de unidad con una lista integrando una categoría y la otra lista con la otra categoría. Me dijeron que podía ser. Imaginé que si el gobernador iba a ser el senador suplente, nosotros podíamos participar con yo encabezando la lista de diputados, y el gobernador me dijo taxativamente que no quería que esté en la boleta pesar de que soy el que más mide en tolas las encuestas, y no me gustó pero seguí intentando”, reveló.

Y agregó: “Ofrecí una lista de diputados nacionales encabezada por la vicegobernadora (Alejandra Rodenas) y también me dijeron que no, y después me dijeron que en realidad lo que no querían es que participemos”.

