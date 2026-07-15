miércoles, julio 15, 2026
Nacionales

Al técnico de España le gustaría jugar la final con Argentina por su amistad con Scaloni

De La Bahía Noticias

Luis de la Fuente, técnico de la selección española, desveló tras ganar a Francia en la semifinal del Mundial, que le gustaría jugar la final el domingo con Argentina, por la amistad que le une con el técnico de la Albiceleste, Lionel Scaloni.

De la Fuente que dio clase a Scaloni, cuando el argentino se estaba sacando el título de entrenador en el curso de la Real Federación Española de Fútbol, afirmó en conferencia de prensa que cualquiera de los dos, Inglaterra o Argentina, será muy duro, porque las dos semifinales podían ser “una final anticipada”.

“Me haría ilusión jugar contra Argentina por la amistad que tengo con Scaloni, pero Inglaterra será también un rival durísimo. Hemos llegado a semifinales las cuatro mejores del ránking FIFA, por primera vez en la historia”, remarcó.

Comentarios

You May Also Like

Tolosa Paz renunciará a su cargo como un “deber ético” y llamó a hacer una elección histórica

Debora Pedreira

Por un error, suspenden remodelación del aeropuerto San Juan

De La Bahía Noticias

Para Moyano, fue un “error” que gremialistas de la CGT manifestaran “que no se necesita un bono”

De La Bahía Noticias