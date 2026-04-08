Alarma por el aumento de casos de chikungunya en Argentina

Al menos 85 nuevos casos de fiebre chikungunya se notificaron durante la semana 12 del año, mientras que asciende a 433 el total de confirmados y probables hasta el momento y, en relación al origen de la transmisión, se pudo comprobar que 357 son casos autóctonos y solo 76 cuentan con antecedente de viaje a Bolivia, Brasil, Paraguay y Cuba.

Así se indicó en un informe del Boletín Epidemiológico Nacional (BEN) al que tuvo acceso la Agencia Noticias Argentinas, en el cual se detalló que Salta continúa siendo el epicentro del brote, con 315 casos y que las localidades con más casos son Salvador Mazza (189 casos), Aguas Blancas (34 casos), Embarcación (20 casos) y San Ramón de la Nueva Orán (20 casos).

Además, según la información publicada en el BEN, se observa un crecimiento notable en otras jurisdicciones del NOA y el Centro. Jujuy, suma 37 casos, de los cuales 23 son transmisión local, y Tucumán, notificó 27 casos, con un salto en la transmisión local en San Miguel de Tucumán en donde se notificaron 20 casos autóctonos.

Por su parte, la provincia de Buenos Aires registró 6 nuevos casos de chikungunya en la semana 12, alcanzando un total de 22 y Catamarca y Santiago del Estero, notificaron 11 casos respectivamente, mientras que Tierra del Fuego, notificó su primer caso confirmado con antecedente de viaje y Chaco mantiene un caso local probable registrado en las semanas previas.

A través del Laboratorio Nacional de Referencia de la ANLIS Malbrán, el Ministerio de Salud de la Nación identificó en todas las muestras estudiadas el genotipo ECSA (East-Central-South-Africa), el mismo que circuló en Argentina durante el brote de 2023-2024.

En tanto, se informó que, hasta el momento no se registraron fallecimientos por esta causa en el país durante la temporada actual y que, en Salta, 22 personas requirieron internación de corta duración con evolución favorable. (NA)