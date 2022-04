Luz Arias: “Perdí una pierna, no la esencia ni el humor”

Luz Arias, la bahiense que fue atropellada en México por un patrullero en México, señaló que se siente “bien, fuerte, cuidada y querida” y dijo que está agradecida a la vida “por la oportunidad que me dio de poder contarla”.

Sobre lo ocurrido el 26 de abril, comentó: “estábamos con mi querido amigo Darian, recorriendo en moto la isla de Cozumel. Estábamos yendo a devolver la moto que habíamos alquilado y tengo la imagen del patrullero viniéndose encima. Me di un golpazo tremendo, creo que no perdí el conocimiento, pero después me desperté en el hospital”.

“Escuchaba voces de los médicos y de a poco fui entrando en razón, me explicaron lo que pasó y me diagnosticaron fractura expuesta de tibia y peroné. Era un panorama difícil, pero nada pronosticaba que perdería una pierna. En un momento los doctores me preguntaron si sentía los dedos del pie, les dije que no y la cara de los médicos denotaban preocupación”, contó Luz en una entrevista con el diario Clarín.

“Cuando me dijeron que me operarían y que iban a tratar de salvarme la pierna…bueno, me explicaron que el cuadro estaba complicado, pero no creí que me la sacarían. Cuando me desperté y me fijé debajo de las sábanas que no estaba fue un shock. Siempre fui una mujer de ir para adelante, de fuerza, de no caerme a pesar de los golpes y ahora, con esta pérdida, no voy a aflojar. Perdí una pierna, no la esencia, ni tampoco el humor, sigo siendo la misma Luz optimista, positiva, con una gamba menos”, amplió.

Sobre Darian, Luz sostuvo: “Pienso mucho en Darian, no pasa una hora sin que le envíe toda mi fuerza y energía, me tiene preocupada y nerviosa… Confío en él, es un pibe fuerte y como le dije en un mensaje que le dejé a la mamá (Marcela) para que se lo haga escuchar, le contaba que yo estoy bien, saliendo adelante, que no se preocupe por mí, yo sé que estoy en sus pensamientos, pero le pedí que se concentre en él”.

Volviendo a su vida, Luz depende de un estudio de hemoglobina para determinar si puede volver a la Argentina. “Espero que pueda viajar, no veo la hora de volver, necesito estar con mi familia en Bahía Blanca, mi papá y mis hermanos, que están desesperados, mis amigas ansiosas esperándome y eso me estimula para lo que se viene, que tengo en claro que no será sencillo. Mi realidad pega un giro de 180 grados y tengo que ver cómo me reinvento”.

Cómo sigue la vida es la pregunta del millón para Luz. Expresó: “Primero tengo que estar bien, tengo que sentirme fuerte de los brazos para manejar la silla de ruedas y más tarde las muletas. Necesito tiempo, tuve un brazo fracturado y sólo el paso de los días me irá dando confianza. Pero confío en mí, insisto en eso, no me voy a deprimir ni a quedar tirada en la cama”.

