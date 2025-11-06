Alemania: hallaron esvásticas pintadas con sangre humana en autos, casas y edificios

Una serie de esvásticas pintadas con sangre humana aparecieron este jueves en decenas de autos, buzones de casas y fachadas de edificios en la ciudad de Hanau, ubicada en el centro de Alemania. Aún desconcertada, la Policía busca encontrar a los autores del ataque antisemita.

El portavoz de la policía, Thomas Leipold, afirmó que los agentes fueron alertados la noche del miércoles cuando un hombre dijo haber visto la forma de una esvástica aplicada con un líquido rojizo en el capó de un auto estacionado.

Poco después se sorprendieron al detectar que no era un hecho aislado: casi 50 autos habían sido marcados de manera similar.

Con las horas se sumó un dato que agravó aún más este hecho aberrante: una prueba especial reveló rápidamente que la sustancia era sangre humana.

La exhibición de emblemas nazis, incluida la esvástica, es ilegal en Alemania.

“El contexto es completamente incierto”, señaló Leipold, añadiendo que los investigadores no sabían si las marcas se apuntaron contra determinados autos, buzones y edificios específicos o si las esvásticas se dibujaron al azar.

A la vez, reveló que también hallaron varios otros mensajes garabateados en autos y edificios de los que no pudo dar más datos.

No había indicios de quién está detrás de esto o de dónde provino la sangre, señaló Leipold. Añadió que las autoridades no estaban al tanto de ninguna lesión en relación con los incidentes.

Por ahora, la policía está investigando daños a la propiedad y el empleo de símbolos de organizaciones inconstitucionales. (AFP)