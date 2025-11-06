jueves, noviembre 6, 2025
Nacionales

Impulsan una ley para regular la eutanasia en Argentina

De La Bahía Noticias

La senadora de Río Negro Silvina García Larraburu (PJ) presentó un proyecto de ley para regular la eutanasia y el suicidio médicamente asistido, con el propósito de “reconocer y garantizar el derecho de las personas a decidir, de manera libre e informada, el modo y momento de su muerte” en casos de enfermedades graves, incurables o de sufrimiento intolerable.

Según el texto del proyecto, la propuesta “establece un marco regulatorio claro y ético” que contempla acompañamiento médico, doble evaluación profesional, desistimiento y resguardo de la objeción de conciencia, entre otros puntos. También dispone la creación de un Registro Nacional de Eutanasia y Suicidio Médicamente Asistido, bajo la órbita del Ministerio de Salud, para “garantizar control y transparencia”.

En los fundamentos, García Larraburu señala que “el derecho a una muerte digna no impone una obligación, sino que garantiza que la decisión libre del paciente sea respetada y acompañada en un marco médico y jurídico seguro”.

Y agrega: “Se trata de un paso humanitario y responsable hacia la ampliación de derechos. La sociedad progresa y la legislación debe acompañar estos procesos con sensibilidad y respeto”.

El texto distingue entre “eutanasia”, definida como “el procedimiento mediante el cual un profesional de la salud provoca directamente la muerte de una persona a petición expresa, libre e informada”, y “suicidio médicamente asistido”, cuando el profesional “facilita los medios necesarios para que el solicitante ponga fin a su vida de manera consciente, voluntaria y autónoma”.

La iniciativa contempla que podrán acceder al procedimiento “todas las personas con enfermedad grave e incurable o un padecimiento crónico, imposibilitante o de sufrimiento físico o psíquico constante e intolerable, que no pueda ser aliviado en condiciones aceptables”. (Diario Río Negro)

Comentarios

You May Also Like

El Gobierno entregará un subsidio de 30 centavos por litro de leche a pequeños y medianos tamberos

De La Bahía Noticias

Los partidos liberales sellaron un acuerdo de cara a las elecciones del año próximo

Fabricia

Ya son 4.000 los evacuados en Formosa por la crecida del río

De La Bahía Noticias