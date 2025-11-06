Impulsan una ley para regular la eutanasia en Argentina

La senadora de Río Negro Silvina García Larraburu (PJ) presentó un proyecto de ley para regular la eutanasia y el suicidio médicamente asistido, con el propósito de “reconocer y garantizar el derecho de las personas a decidir, de manera libre e informada, el modo y momento de su muerte” en casos de enfermedades graves, incurables o de sufrimiento intolerable.

Según el texto del proyecto, la propuesta “establece un marco regulatorio claro y ético” que contempla acompañamiento médico, doble evaluación profesional, desistimiento y resguardo de la objeción de conciencia, entre otros puntos. También dispone la creación de un Registro Nacional de Eutanasia y Suicidio Médicamente Asistido, bajo la órbita del Ministerio de Salud, para “garantizar control y transparencia”.

En los fundamentos, García Larraburu señala que “el derecho a una muerte digna no impone una obligación, sino que garantiza que la decisión libre del paciente sea respetada y acompañada en un marco médico y jurídico seguro”.

Y agrega: “Se trata de un paso humanitario y responsable hacia la ampliación de derechos. La sociedad progresa y la legislación debe acompañar estos procesos con sensibilidad y respeto”.

El texto distingue entre “eutanasia”, definida como “el procedimiento mediante el cual un profesional de la salud provoca directamente la muerte de una persona a petición expresa, libre e informada”, y “suicidio médicamente asistido”, cuando el profesional “facilita los medios necesarios para que el solicitante ponga fin a su vida de manera consciente, voluntaria y autónoma”.

La iniciativa contempla que podrán acceder al procedimiento “todas las personas con enfermedad grave e incurable o un padecimiento crónico, imposibilitante o de sufrimiento físico o psíquico constante e intolerable, que no pueda ser aliviado en condiciones aceptables”. (Diario Río Negro)