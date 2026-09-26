Alemania presentará a Múnich para organizar los Juegos Olímpicos de 2036, 2040 o 2044

Múnich será la ciudad candidata de Alemania para la organización de los Juegos Olímpicos de 2036, 2040 o 2044, ha anunciado este sábado la Confederación Alemana de Deportes Olímpicos (DOSB).

En una asamblea extraordinaria de la DOSB celebrada en la ciudad de Baden-Baden, en el suroeste del país, Múnich se impuso a la otra candidata, la región Colonia-Rin-Ruhr, después de que el jueves la tercera postulante, Berlín, retirase su candidatura.

La capital alemana abandonó la carrera olímpica por el rechazo del partido La Izquierda, ganador de las recientes elecciones. Berlín quería presentarse para albergar los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de verano de 2036, 2040 o 2044 con el proyecto ‘Berlin+’, en colaboración con Brandeburgo, Sajonia y Mecklemburgo-Pomerania Occidental.

Sin embargo, la candidatura sufrió varios reveses importantes estos últimos días. En las elecciones al Parlamento regional del pasado domingo fueron derrotados los partidos que gobernaban hasta ahora en coalición e impulsaban el proyecto, la Unión Demócrata Cristiana (CDU) y el Partido Socialdemócrata (SPD).

La ganadora de las elecciones por el partido La Izquierda, Elif Eralp, futura alcaldesa de la ciudad, se opone a los Juegos Olímpicos y ya había criticado el proceso, incluidos los costes, algo que calificó de “despilfarro para los contribuyentes”. Además, el partido de Los Verdes, que previsiblemente formará parte del nuevo Gobierno de la capital, también rechaza los planes.