Challenger de Buenos Aires: Alex Barrena y Facundo Mena avanzaron a las semifinales

Los tenistas argentinos Alex Barrena y Facundo Mena se clasificaron para las semifinales del Challenger de Buenos Aires que se disputa en el Racket Club.

El deportista Barrena superó en los cuartos de final al boliviano Juan Carlos Prado con un doble 6-4.

Por su parte, el jugador Mena derrotó a Nicolás Kicker por idéntico resultado de 6-4 y 6-4.

En la siguiente instancia, el albiceleste Barrena jugará contra Joaquín Aguilar Cardozo, tenista de 21 años que representa a Uruguay y suma 25 triunfos seguidos.

En tanto, el atleta Mena se enfrentará ante el brasileño Pedro Boscardin Dias.

Las semifinales se jugarán este sábado en la cancha sobre polvo de ladrillo del recinto porteño y tendrán transmisión en vivo a través de la señal DSports 2.