Fiesta del Cubanito: tránsito, frecuencias y recorridos de colectivos

Este sábado 26 y domingo 27, el Parque de Mayo será el escenario de la Fiesta del Cubanito. Para asegurar el correcto desarrollo del evento, el Municipio implementará medidas especiales de ordenamiento urbano que abarcan cierres de calles, cambios en los recorridos de colectivos, estacionamiento y accesibilidad.

CORTES DE TRÁNSITO:

A partir de las 8:

Alem y 1° de Mayo.

Alem y Aguado.

Alem y Córdoba.

12 de octubre y Córdoba.

Urquiza y Córdoba.

Florida y Urquiza.

ESTACIONAMIENTO:

-No se podrá ingresar al parque con vehículos.

-El playón ubicado al lado de la pista de atletismo estará disponible para el estacionamiento de personas con discapacidad motora.

-Habrá un estacionamiento para motos en 12 de octubre y Córdoba

TRANSPORTE PÚBLICO:

Durante el sábado y domingo, habrá refuerzos de las líneas 500-502-503 y 513ex.

Además, en ambas jornadas de 8 a 23 hs, las siguientes líneas modificarán parte de sus recorridos:

500: Nueva Belgrano-Saladero, por Alem, Cuyo, Rosario, 1º de Mayo, Zapiola y Paraguay. Regreso por Casanova, Alvarado, Cuyo y Alem.

502: Villa del Parque-Villa Rosas, por Alem, 1º de Mayo, Zapiola, Sarmiento. Regreso por Rodríguez, Alvarado, 1º de Marzo y Alem.

503: Villa Rosas-Chango Más, por 12 de Octubre y Casanova. Regreso por Tombesi, Urquiza y Caronti.

521:

-Centro- CONICET por Casanova, Alvarado, 1º de Marzo, Cuyo, La Falda, Florida. Regreso por Alem, 1º de Mayo, Zapiola y Perú. Regreso por Casanova, Alvarado, 1º de Marzo y Alem.

-Bosque Alto a Centro: Alem, 1º de Mayo, Zapiola y Perú.

319: Hacia Punta Alta por Córdoba, Urquiza, Caronti y Alem. En dirección a nuestra ciudad: Alem, Casanova, Urquiza, Córdoba y recorrido habitual.

Los cambios, horarios y frecuencias se pueden consultar en GPS Bahía: https://www.gpsbahia.com.ar/.

ACCESIBILIDAD:

-Además del estacionamiento para personas con discapacidad motora en el playón ubicado al lado de la pista de atletismo, el servicio complementario de combis de SAPEM pasará a buscar personas con discapacidad motora, únicamente, y será el único servicio autorizado a ingresar al Parque de Mayo para trasladarlas

-Habrá una plataforma exclusiva en la zona del escenario para que las personas con discapacidad puedan disfrutar los espectáculos.

-Habrá un espacio sensorial distendido en la zona de juegos para infancias.

-Preventores especializados estarán atentos y a disposición ante cualquier necesidad.

Se recuerda que está prohibida la venta y el consumo de bebidas alcohólicas en inmediaciones del evento.