Federación Argentina de Municipios: “La quita de la Zona Fría es un golpe directo al bolsillo”

La Federación Argentina de Municipios (FAM), que reúne a más de 500 intendentes de todo el país, cuestionó la modificación del Régimen de Zona Fría sancionada en el Senado de la Nación y responsabilizó al gobierno de Javier Milei por el impacto de la medida sobre los usuarios de gas.

“La quita de esa medida reparadora es un golpe directo al bolsillo de las familias”, apuntó.

A través de un comunicado, la entidad sostuvo que la derogación del régimen afectará a millones de familias, al eliminar un esquema de tarifas diferenciales para las regiones donde las condiciones climáticas demandan un mayor consumo de gas para calefacción.

“En un contexto de tarifas impagables y con inviernos muy rigurosos, el ajuste permanente de Milei anula ahora un derecho adquirido que resultaba un alivio fundamental para la economía real del día a día de la sociedad”, alertó la FAM.