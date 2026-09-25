Franco Colapinto largará 10° el Gran Premio de Azerbaiyán

George Russell fue la gran estrella de la clasificación en el Gran Premio de Azerbaiyán: se quedó con la pole position en el circuito callejero de Bakú con un tiempo implacable. El de Mercedes giró en 1:42.526 y aventajó por casi un segundo (0.837) al segundo, Charles Leclerc (1:43.363).

Oscar Piastri de McLaren e Isack Hadjar de Red Bull Racing largarán en la segunda fila en una clasificación que tuvo una gran sorpresa: el líder del campeonato, Andrea Kimi Antonelli, se accidentó en Q1 y no logró salir a pista para la Q2. Comenzará 16° en la carrera de este sábado.

Franco Colapinto brilló en la Q2 con una vuelta memorable sobre el final que le permitió avanzar con lo justo a la Q3, pero un error en la tanda final le impidió firmar un giro rápido limpio. El argentino, que se fue de pista sobre el cierre de su vuelta veloz, debió realizar un segundo intento con neumáticos ya desgastados y quedó 10° con un tiempo de 1:44.963 que lo dejó a 0.397 de un sorprendente Carlos Sainz, que con su Williams comenzará 9° tras girar en 1:44.566.

Pierre Gasly, con su Alpine, fue 0.916 más rápido (1:44.047) que el único intento del argentino y saldrá desde la 7ª posición por delante de Max Verstappen (8° con 1:44.081).

Tras la qualy, el argentino habló sobre su gran vuelta en Q2 para pasar a Q3 y aclaró que “fue muy difícil sin la succión porque perdí en la recta cuatro o cinco décimas”. Sobre su error en la tanda de clasificación, reconoció: “No estoy pudiendo frenar fuerte y bien sin bloquear. Estoy calentando mucho las gomas en los frenajes y después me cuesta la curva por eso”.

La carrera principal, a 51 vueltas, se celebrará este sábado 26 de septiembre desde las 8 de la mañana de Argentina.