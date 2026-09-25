Susbielles confirmó que irá a la Justicia por la quita del subsidio de Zona Fría: “Es un claro despojo a los bahienses”

En conferencia de prensa, junto a miembros del gabinete municipal, concejales y legisladores, el intendente Federico Susbielles fijó postura tras la aprobación en el Senado de la Nación de la norma que excluye al distrito del régimen de Zona Fría.

Susbielles no dudó en remarcar que “esta reforma al régimen de Zona Fría va a afectar al 100% de los bahienses” al cambiar el modo de cálculo en las facturas, al tiempo que detalló el criterio técnico y climático que sustenta el reclamo: “Nosotros seguimos sosteniendo que a misma temperatura, mismo régimen. Bahía Blanca registra marcas térmicas análogas a las de regiones patagónicas no cordilleranas como Santa Rosa, Viedma, Patagones o Neuquén. No hay justificación para que los vecinos de nuestra ciudad paguen el doble por el mismo consumo de gas. Esto representa un claro despojo para los bahienses”.

El intendente recordó que la inclusión lograda en 2021 significó una reparación histórica respaldada por todo el arco político y social local y ejemplificó la realidad climática reciente:

“En lo que va de septiembre hemos registrado sensaciones térmicas de hasta 5 grados bajo cero y fenómenos como el graupel. Bahía Blanca es zona fría por su clima, independientemente de los gobiernos o las decisiones coyunturales”.

Consultado por los periodistas presentes, Susbielles expresó que “toda la comunidad defiende este derecho. Más de 40.000 bahienses han firmado, cientos de instituciones han firmado y han acompañado el reclamo para que Bahía Blanca no sea excluida de la Zona Fría, junto con gran parte de la dirigencia. Sin embargo, hay un puñado de dirigentes que eligen defender a su gobierno y la discriminación a Bahía Blanca antes de defender a los bahienses”.

“Me parece que es importante que en este punto defendamos a la ciudad, porque este es un derecho de Bahía Blanca; no es un derecho ni de un intendente, ni de un gobierno, ni de un espacio político, es un derecho de todos los bahienses”, exclamó.

Respecto de las acciones a seguir, el jefe comunal confirmó el inicio de medidas en el ámbito de la justicia:

“Creemos que existen principios constitucionales vulnerados, como el Artículo 16 (igualdad y no discriminación arbitraria), el Artículo 28 (razonabilidad y proporcionalidad) y el principio de progresividad y no regresividad en materia de derechos”.

“Es por ello que instruí oportunamente a nuestro equipo legal para evaluar los caminos judiciales que permitan suspender los efectos de esta norma una vez promulgada. Vamos a agotar todas las instancias para defender el bolsillo de los bahienses”, adelantó.

Para finalizar, Susbielles reflexionó sobre la situación económica que atraviesa la sociedad:

“A la gente no le cierra este modelo económico propuesto por el gobierno nacional, y nosotros en Bahía lo vemos en la situación que atraviesan los comerciantes, en el sistema de salud que debe absorber cada vez mas personas sin obra social, en un PAMI que no da prestaciones, en la gran demanda creciente de alimentos, en un incremento del 40 por ciento del Plan Calor”.

“¿A donde vamos a llegar si sacan este beneficio de Zona Fría? ¿De donde vamos a sacar los recursos

si solo 4 de cada 100 pesos que los bahienses pagan en impuestos llegan al Estado municipal?”, se preguntó.

“Nosotros vamos a seguir trabajando para no soltarle la mano a nadie, pero lo que necesitamos es empezar a pensar en un modelo de país que nos contenga y que cumpla con los deberes constitucionales que esa herramienta magna le impone”, concluyó Susbielles.