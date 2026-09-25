Concejal rosaleño, sobre eliminación de zonas frías: “Pronto verán que les vendieron gato por liebre”

El concejal de Bien Común, Daniel Medina, señaló que “la pérdida de la zona fría que votaron en el Senado es un golpe al bolsillo de cada vecino de la región”.

“Lamentablemente le han hecho creer a muchos que el aumento no les tocará a ellos y pronto verán que les vendieron gato por liebre. Ahora incluso los jubilados de la mínima de nuestra ciudad deberán pagar un precio mayor por el costo y distribución del gas”, expresó el edil.

“Ojalá que esto ponga las cosas en su lugar y en el futuro tengamos más dirigentes que reviertan esta pésima decisión y que defiendan el interés de su zona independientemente de su color político. Hacen falta más huevos y ovarios para ir contra la corriente si en tu partido te quieren imponer cosas negativas para tu región. Hoy nos ganó la obsecuencia”, expresó.

Medina recordó además que “en los últimos meses los bloques de La Libertad Avanza, el Pro y Juntos desaprobaron todo intento de reclamo en favor de mantener la zona fría que promovieron los bloques de Bien Común, la UCR, Potencia y el oficialismo en el Concejo Deliberante”.

“Incluso se desaprobó un pedido a la Defensoría del Pueblo para accionar en caso de que, tal como sucedió, la ley se derogara. Así se rompió un acuerdo que existió durante años, en la que todos apoyábamos la Zona Fría. Algo que hasta el año pasado los concejales libertarios compartían con nosotros pero junto a sus aliados este año cambiaron de postura usando datos erróneos para cambiar de posición. Ojalá la ley se restablezca o la justicia actúe a la brevedad”, finalizó Medina.