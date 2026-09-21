“No hay una decisión política de pagar”: fuerte crítica de ATE por la situación de OSFA

Pablo Mendoza, secretario general ATE Punta Alta, habló con De La Bahía sobre el corte de venta de medicamentos y el posible cierre de la farmacia en Puerto Belgrano por deudas por parte de OSFA.

Desde la obra social argumentaron que solo le darán prioridad a la atención de salud en farmacias y consultorios. Sobre esto, el dirigente gremial mencionó que luego de una reunión con diputados y senadores se enteraron que “van ir por el cierre de farmacias, de las cuales dos son en Puerto Belgrano”.

Además, Mendoza destacó que “no hay una decisión política de pagar lo que se debe para reactivar el servicio” y que “el cambio de nombre (de IOSFA a OSFA) no sirvió porque no pagaron la deuda”.