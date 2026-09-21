El HCD reconoció a referentes e instituciones que construyen la identidad de Bahía Blanca

En distintas actividades, el Concejo Deliberante puso en valor trayectorias y aportes vinculados a la educación, la cultura, el deporte, la salud y el trabajo comunitario.

El Honorable Concejo Deliberante de Bahía Blanca llevó adelante distintas actividades de reconocimiento a vecinos, instituciones, organizaciones y referentes que, desde diferentes ámbitos, contribuyen al desarrollo y a la construcción de la identidad de la ciudad.

En el marco de la Sexta Sesión Territorial, realizada en la Escuela Técnica N.º 1 “Crucero A.R.A. General Belgrano” de Ingeniero White, se distinguió a docentes y trabajadores de la institución, estudiantes finalistas de un certamen provincial de innovación, referentes comunitarios, clubes, bibliotecas, cooperadoras, centros de jubilados, organizaciones sociales y distintas instituciones de la localidad. También fueron reconocidos Rubén Antonelli, por su trayectoria y aporte a la identidad y memoria de Ingeniero White, y Katty Aponte, por su compromiso con las familias del barrio Saladero.

A su vez, en la Sala de Sesiones de Sarmiento 12, el HCD conmemoró los 55 años de la histórica victoria de la Selección Bahiense de Básquet sobre Yugoslavia, ocurrida el 3 de julio de 1971. El triunfo por 78 a 75 quedó grabado como uno de los grandes hitos del deporte local.

En ese marco, recibieron el “Reconocimiento Ciudad de Bahía Blanca” Raúl Álvarez, Guillermo Álvarez Rojo, Oscar Rubén Bruni, Jorge Cortondo, Adrián Monachesi, Roberto Ojunián, Roberto Requi, Néstor Sánchez y Adolfo Scheines. También se entregaron diplomas en homenaje a Bill Américo Brusa, Alberto Pedro Cabrera, Jorge Mac Donalds, José Ignacio De Lizaso y Giorgio Ugozzoli, integrantes de aquel seleccionado ya fallecidos.

La ceremonia incluyó además un reconocimiento al plantel y cuerpo técnico del Club Atlético 9 de Julio, tras su consagración en el Final Four de la Liga Provincial y el histórico ascenso a la Liga Nacional Femenina de Básquet.

Desde el HCD se destacó que estos reconocimientos tienen como objetivo preservar la memoria colectiva y poner en valor a quienes, desde distintos espacios, dejaron una huella en la comunidad. Las distinciones permiten, además, transmitir a las nuevas generaciones valores como el compromiso, el esfuerzo, la solidaridad, el trabajo en equipo y el sentido de pertenencia.

De esta manera, el Concejo Deliberante continúa utilizando sus espacios institucionales para visibilizar y reconocer a vecinos, instituciones y organizaciones que forman parte de la historia, el presente y la construcción cotidiana de Bahía Blanca.