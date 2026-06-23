Se abrió la inscripción para participar del Concejo Deliberante Joven

Se encuentra abierta la inscripción para participar del Concejo Deliberante Joven.

Los establecimientos educativos interesados, pueden registrarse hasta el venidero 13 de julio a través del siguiente formulario: https://forms.gle/87jWNwGknScCet9w6

El Concejo Deliberante Joven es un espacio de participación destinado a estudiantes y jóvenes de Bahía Blanca que busca acercar a las nuevas generaciones a la vida democrática de la ciudad.

A través de este programa, las y los participantes tienen la oportunidad de conocer el funcionamiento del Concejo Deliberante, debatir ideas, intercambiar miradas sobre los temas que les preocupan y elaborar propuestas para mejorar su comunidad.

La iniciativa promueve el compromiso ciudadano, el diálogo y la construcción colectiva, entendiendo que las juventudes tienen mucho para aportar al presente y al futuro de Bahía Blanca.

Durante el desarrollo de las actividades, los participantes trabajan en comisiones, reciben acompañamiento para la elaboración de proyectos y experimentan de manera directa las distintas etapas del proceso legislativo local.

Más que una simulación, el Concejo Deliberante Joven es una experiencia de formación y participación que busca fortalecer valores democráticos, fomentar el pensamiento crítico y generar espacios donde las voces jóvenes puedan ser escuchadas y transformadas en propuestas concretas.

Este programa, constituye una herramienta para acercar las instituciones a la comunidad educativa, promoviendo una ciudadanía activa, informada y comprometida con el desarrollo de la ciudad. Porque participar no es solamente opinar: es involucrarse, construir consensos y ser parte de las soluciones que Bahía Blanca necesita.

Las juventudes no son únicamente protagonistas del futuro; también tienen un rol fundamental en el presente. El Concejo Deliberante Joven es una invitación a ejercer ese protagonismo.