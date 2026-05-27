El Concejo Deliberante realizó una nueva Sesión Territorial en Villa Rosas

El Honorable Concejo Deliberante de Bahía Blanca llevó adelante esta tarde una nueva Sesión Territorial en el Club Libertad de Villa Rosas, con la participación de vecinos, instituciones del sector, concejales de los distintos bloques políticos y áreas del Ejecutivo Municipal que brindaron asesoramiento previo a la jornada.

La iniciativa forma parte de una política impulsada por el Cuerpo para acercar el Concejo Deliberante a los barrios, promover la participación ciudadana y garantizar que las problemáticas de cada sector puedan ser escuchadas, debatidas y canalizadas de manera directa.

Durante la sesión se abordaron expedientes vinculados a necesidades planteadas por vecinos e instituciones de Villa Rosas y barrios cercanos, resultado del trabajo previo realizado en reuniones abiertas mantenidas durante las últimas semanas.

La presidenta del Honorable Concejo Deliberante, Gisela Caputo, destacó que “el objetivo de las sesiones territoriales es que el Concejo esté cada vez más cerca de los vecinos. Queremos escuchar de primera mano cuáles son sus preocupaciones y transformar esos planteos en acciones concretas”.

Asimismo, señaló que la experiencia viene mostrando resultados positivos.

“Los vecinos reciben muy bien esta propuesta porque sienten que las instituciones se acercan a escucharlos. Pero, además, muchos de los planteos que surgen en estos encuentros se transforman en proyectos que llegan al Ejecutivo Municipal y varios de esos reclamos ya encontraron respuesta y solución”, afirmó.

Desde el Concejo Deliberante remarcaron que esta modalidad busca fortalecer el vínculo entre los representantes y la comunidad, construir una agenda legislativa conectada con la realidad de cada barrio y generar un seguimiento institucional de las demandas vecinales.

PRINCIPALES EXPEDIENTES APROBADOS

Reconocimiento a instituciones y vecinos destacados de Villa Rosas

• Declaración de Interés Municipal del 110° aniversario del Club Libertad.

• Declaración de Interés Municipal del 41° aniversario del Centro de Jubilados y Pensionados de Villa Rosas.

• Distinción como Personalidad Destacada de la Ciudad a Rafael Luis Gallichio.

• Habilitación del salón del Centro de Jubilados de Villa Rosas, fortaleciendo las actividades sociales y comunitarias que desarrolla la institución.

Producción, trabajo y desarrollo urbano

• Autorización de excepción urbanística para el desarrollo de actividades productivas de Moroni Packaging S.A.S.

• Autorización de excepción urbanística para una actividad comercial de distribución y venta mayorista y minorista de productos alimenticios.

• Autorización para el desarrollo del uso “Depósito de lana embolsada”.

• Autorización para el desarrollo del uso “Venta de leña embolsada”.

Bienestar animal

• Creación del Centro Veterinario Municipal de Bahía Blanca, una herramienta destinada a fortalecer las políticas públicas de atención, prevención y cuidado de los animales de compañía en la ciudad.

Espacios públicos para las familias

• Convalidación del convenio entre la Fundación Cargill y la Municipalidad de Bahía Blanca para la donación de juegos infantiles destinados a espacios públicos de la ciudad.

La sesión en Villa Rosas constituyó la segunda experiencia territorial desarrollada por el Concejo Deliberante, consolidando una herramienta que busca acercar la labor legislativa a los barrios y convertir las inquietudes vecinales en iniciativas concretas para mejorar la calidad de vida de los bahienses.