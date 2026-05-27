Buscan frenar la resolución que para que el Gobierno nacional no deje de pagar los pasajes a las personas discapacitadas

El diputado nacional de Unión por la Patria Diego Giuliano presentó este martes un proyecto para dejar sin efecto la resolución de la Secretaría de Transporte de la Nación, medida que eliminó el régimen de compensaciones económicas destinado a sostener los pasajes gratuitos para personas con discapacidad, personas trasplantadas y pacientes oncopediátricos en el transporte automotor de larga distancia.

La iniciativa de resolución del legislador santafesino también exhorta al Poder Ejecutivo Nacional a restablecer de manera inmediata los mecanismos necesarios para garantizar el acceso real, efectivo y sin restricciones al derecho al transporte gratuito contemplado en las leyes vigentes.

“Estamos frente a una decisión profundamente injusta que afecta derechos fundamentales de sectores especialmente protegidos. No se puede sostener formalmente un derecho mientras se eliminan las herramientas concretas que permiten ejercerlo”, aseguró Giuliano.

El proyecto advirtió que la medida adoptada por el Gobierno Nacional vulnera principios constitucionales y convencionales vinculados a la protección de personas con discapacidad y al derecho a la salud, además de representar un retroceso en materia de derechos sociales.

En los fundamentos, se señala que el transporte gratuito no constituye un privilegio sino una herramienta esencial de inclusión, accesibilidad y acceso a tratamientos médicos, rehabilitación, educación y trabajo.

Asimismo, el diputado massista remarcó el impacto federal de la decisión: “Miles de personas del interior del país dependen del transporte de larga distancia para acceder a prestaciones médicas de alta complejidad. Esta resolución profundiza desigualdades territoriales y pone en riesgo el acceso efectivo a la salud”. (NA)