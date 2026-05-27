Dos muertos tras fuerte choque en la ruta nacional 33

Dos personas murieron este miércoles en un choque que se produjo en la ruta 33, en cercanías de Colonia San Martín.

Según la información preliminar, por causas que se tratan de establecer colisionaron de frente un utilitario Renault Kangoo y un camión.

Como consecuencia del violento impacto, el camión terminó contra el alambrado de un campo lindero mientras que el utilitario quedó detenido sobre la cinta asfáltica.

En tanto, fuentes del municipio de Tornquist detallaron que “dos personas resultaron heridas y fueron trasladadas al Hospital Municipal para su correspondiente atención médica”.

En el lugar trabajaron Bomberos Voluntarios, personal policial y servicios de emergencia. (Noticias Tornquist)