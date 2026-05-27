Dictaron prisión preventiva para tres personas acusadas de transportar cocaína

La Unidad Fiscal de la Procuración General de la Nación de Bahía Blanca informó que tres personas de nacionalidad extranjera quedaron detenidas con prisión preventiva en el marco de una causa por tráfico de estupefacientes.

El hecho ocurrió el pasado 23 de mayo durante un control realizado en el puesto zoofitosanitario de la ruta 22, donde personal de Gendarmería Nacional Argentina interceptó un vehículo Fiat Fastback en el que se trasladaban los imputados.

Durante la requisa del rodado, realizada con la participación de un can detector de drogas, se secuestraron 2.557,70 gramos de una sustancia que dio resultado positivo para clorhidrato de cocaína.

Tras la audiencia de formalización realizada este lunes, con intervención de las Áreas de Atención Inicial de Delitos Complejos de la fiscalía, la conducta fue encuadrada provisoriamente en el delito de tráfico de estupefacientes en la modalidad de transporte agravado por la intervención organizada de tres o más personas, previsto en la Ley 23.737.

La Justicia dispuso la prisión preventiva de los acusados por el término de seis meses.