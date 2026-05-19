El Concejo Deliberante fortalece el seguimiento de las obras hidráulicas para Bahía Blanca

La Comisión de Seguimiento de Obras Hidráulicas del Honorable Concejo Deliberante realizó su tercera reunión de trabajo, con el objetivo de continuar analizando el avance de las obras en ejecución y conocer el estado de los proyectos que se encuentran en estudio para distintos sectores de la ciudad.

Este espacio fue creado para que el Concejo Deliberante pueda cumplir un rol activo en el seguimiento de una agenda clave para Bahía Blanca: las obras hidráulicas. No se trata solamente de conocer plazos o presupuestos, sino de generar una instancia institucional de control, información y articulación entre concejales, el Ejecutivo Municipal, colegios profesionales, entidades vinculadas y representantes de distintos sectores.

En una ciudad que necesita planificar con mayor previsión su infraestructura hídrica, esta comisión permite ordenar información, plantear inquietudes, anticipar dificultades y acompañar el desarrollo de obras que impactan directamente en la vida cotidiana de los vecinos.

Del encuentro, realizado en el recinto de Sarmiento 12, participaron los concejales Fabiana Ungaro (Avanza Bahía); Lucía Martínez Zara (Fuerza Patria); Emiliano Álvarez Porte (PRO); Luciano Cagiao (La Libertad Avanza), Vanina Linzuain (La Libertad Avanza) y Adriana Borelli (Somos Bahía); funcionarios del Ejecutivo Municipal; representantes del Colegio de Ingenieros, de la Cámara de Permisionarios y del Colegio de Arquitectos.

Durante la reunión se abordó el estado de distintas intervenciones previstas y en marcha en General Daniel Cerri, calle Agustín Álvarez, barrio Los Olivos y Villa Mitre. En todos los casos, se repasaron avances, dificultades técnicas, necesidades de coordinación con vecinos e instituciones, y aspectos vinculados al desarrollo de cada obra.

En el caso de General Daniel Cerri, se informó sobre el proyecto de desagüe pluvial destinado a aliviar el sector comprendido por las calles Sarmiento, San Martín, Libertad y Mayor Clérice. También se analizó la situación de la obra de calle Agustín Álvarez, donde las lluvias recientes generaron inconvenientes durante la ejecución de los trabajos.

Respecto de barrio Los Olivos, se evaluó el avance del sistema de desagües pluviales subterráneos y se tomó conocimiento de planteos realizados por vecinos del sector en relación con posibles modificaciones al proyecto original.

Asimismo, se trató la obra prevista para el sector de Cinco Esquinas, en Villa Mitre, donde se destacó la necesidad de coordinar las tareas con vecinos, el Club Villa Mitre e instituciones educativas cercanas, a fin de ordenar la circulación durante el período de ejecución.

Además, la comisión repasó obras que se encuentran en etapa de estudio, entre ellas el proyecto Pluvial de Láinez, en Villa Harding Green, y las intervenciones previstas para Las Acacias I y Las Acacias II, ubicadas en la zona de Juan Pablo Segundo y barrio Molina Campos.

Desde el Honorable Concejo Deliberante se continuará trabajando para que esta agenda tenga seguimiento sostenido, información clara y participación de los actores técnicos e institucionales necesarios. Las obras hidráulicas requieren planificación, continuidad y control, porque son parte de las decisiones estructurales que Bahía Blanca necesita para su desarrollo presente y futuro.