La cosecha argentina de uvas se redujo 8% en 2026

La cosecha de uvas en Argentina totalizó este año los 18,4 millones de quintales, lo que implicó una disminución del 8% con respecto a la recolección de 2025, informaron este martes fuentes oficiales.

Según el informe final de cosecha elaborado por el Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV), la provincia de Mendoza (oeste), la mayor productora vitícola de Argentina, alcanzó una cosecha de 13,1 millones de quintales, mientras que en la vecina San Juan (oeste) la zafra fue de 4 millones de quintales.

De acuerdo al INV, los profesionales del organismo “calificaron la sanidad y calidad de la vendimia 2026 como excelente”.

“También resaltaron que se logró una muy buena madurez polifenólica, base indispensable para la elaboración de vinos tintos de alta calidad”, señala el informe.

De acuerdo al último informe sobre exportaciones de la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina (FADA), Argentina es el décimo exportador mundial de vinos no espumosos y mostos, con colocaciones del complejo de la uva que el año pasado totalizaron los 878,6 millones de dólares. (EFE)