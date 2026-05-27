Bahía Blanca: lanzan un petitorio para que los senadores rechacen los cambios en las zonas frías

El intendente Federico Susbielles instó a los bahienses a firmar el petitorio para que los senadores nacionales rechacen “cualquier proyecto que elimine o reduzca los derechos adquiridos a través de la ley de Zona Fría”.

“En nuestra ciudad calefaccionarse no es un lujo sino que es una necesidad básica para cuidar la salud, el bienestar y la calidad de vida de miles de familias, especialmente de nuestros adultos mayores, niños y vecinos más vulnerables”, sostuvo el jefe comunal.

“Quitar este beneficio significaría un golpe directo al bolsillo de los bahienses en pleno invierno”, explicitó Susbielles en sus redes sociales.

El sitio para firmar el petitorio es https://zonafria.bahia.gob.ar/