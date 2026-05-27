El Municipio firmó un acuerdo clave para la instalación de una planta de amoníaco y urea

El intendente de Bahía Blanca, Federico Susbielles, firmó un memorándum de entendimiento con la empresa Fértil Pampa SAU, lo que constituye un paso clave para establecer el marco municipal de promoción necesario para instalación de una moderna planta de producción de amoníaco y urea granulada en nuestra ciudad, con una inversión estimada de 2.400 millones de dólares.

“Desde la gestión municipal, fortalecemos la competitividad de nuestro puerto, la ciudad y las empresas que continúan apostando por Bahía como un enclave vital para el futuro de la Argentina”, sostuvo el intendente Federico Susbielles luego del encuentro.

El documento no sólo formaliza el avance del proyecto, sino que consolida las garantías institucionales necesarias para la concreción de una de las mayores inversiones industriales de las últimas décadas en la región.

La rúbrica del acuerdo se desarrolló durante un encuentro del que participaron el jefe Comunal, el vicepresidente de FERTIL PAMPA, Sergio Nabaes, y el secretario de economía del Municipio, Carlos de Vadillo.

La iniciativa promete convertirse en un motor clave para la economía bahiense, generando un fuerte impacto en el empleo y la cadena de valor local, con la creación de 3.500 puestos de trabajo directos y 10.000 indirectos.

El proyecto estima el inicio de la construcción de la planta para mediados de 2026 y un plazo de obra aproximado de 4 años, para comenzar con la operación comercial entre 2029 y 2030.