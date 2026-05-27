Violento asalto en Santa Rosa: un asaltante murió y un policía fue apuñalado

Un violento asalto que se registró anoche en el sector norte de Santa Rosa culminó con uno de los delincuentes fallecido en plena vía pública tras sufrir una aparente descompensación cardíaca, mientras que un efectivo policial debió ser hospitalizado tras ser apuñalado por la espalda durante el procedimiento.

Se trata del segundo asalto violento en la capital provincial en 48 horas: el pasado lunes, una pareja apuñaló a un hombre para robarle dinero en la zona del Plan Vial. Los atacantes, que se movilizaban en bicicletas robadas, fueron detenidos y tenían un antecedente reciente por el intento de robo de una moto.

Esta vez en una vivienda ubicada en la esquina de las calles Salvaire y Farinatti dos hombres mayores de edad irrumpieron en el inmueble tras “reventar” y hacer un boquete en la puerta delantera.

Una vez dentro de la propiedad, los asaltantes exhibieron armas blancas y desplegaron una fuerte agresividad contra el matrimonio morador de la vivienda.

“Uno de los delincuentes estaba muy sacado. Tiraron al piso al dueño de la casa, quien se golpeó fuertemente la cabeza, mientras a los gritos le exigían de forma constante la entrega de oro y dinero en efectivo”, indicaron fuentes de la investigación a El Diario.

Los ladrones lograron hacerse con un botín compuesto por 400 dólares y una cámara de fotos, para luego emprender la fuga. Sin embargo, la oportuna alerta vecinal permitió el inmediato arribo de los patrulleros.

Al momento del ingreso de la primera comitiva policial a la escena, se produjo un fuerte enfrentamiento en el que se llegaron a escuchar detonaciones de armas de fuego. En medio del tumulto, uno de los asaltantes atacó con un cuchillo a un uniformado por la espalda, provocándole una herida cortante en la parte posterior del cuello.

El policía herido fue asistido de urgencia por el Servicio de Emergencias Médicas (SEM) y trasladado a los consultorios de la Clínica Modelo, donde los profesionales médicos constataron que afortunadamente se encuentra fuera de peligro.

Tras el ataque, los asaltantes se dispersaron y uno de ellos intentó ocultarse en el inmueble lindante, pero fue rápidamente interceptado, reducido e inmovilizado en el patio de esa vivienda vecina por el personal de la Seccional Segunda.

Muerte en la calle

El segundo sospechoso logró correr unos metros hacia la calle Farinatti, donde fue retenido con la colaboración de vecinos de la zona. En ese preciso instante, el hombre sufrió una severa descompensación de salud y cayó desvanecido sobre el suelo, falleciendo de manera instantánea.

Fuentes policiales vinculadas a la investigación preliminar indicaron que el deceso se habría producido de forma natural por un “ataque” o paro cardiorrespiratorio, derivado del estado de extrema alteración que presentaba, aunque se aguardan los resultados definitivos de la autopsia de rigor para certificar la causa de muerte.

En el lugar del hecho se desplegó un riguroso operativo a cargo de la Comisaría Seccional Segunda, peritos de la Agencia de Investigación Científica y autoridades judiciales de turno, quienes coordinan las diligencias procesales correspondientes para el total esclarecimiento del trágico suceso. (El Diario de La Pampa)