El Centro Luis Braille ganó el Premio Natty Petrosino 2026 por su compromiso solidario

La institución fue reconocida por su trayectoria y su trabajo en favor de las personas con discapacidad visual. El premio estuvo acompañado por un aporte económico de $6.900.000.

Durante la ceremonia, realizada en el Honorable Concejo Deliberante, también se entregó una Mención de Honor a la ONG Contá Conmigo.

El Centro de Rehabilitación y Biblioteca “Luis Braille” fue distinguido este martes con el Premio Natty Petrosino – Edición 2026, el máximo reconocimiento que otorga el Honorable Concejo Deliberante de Bahía Blanca a quienes se destacan por su labor solidaria y su compromiso con la comunidad.

La ceremonia se desarrolló en el recinto de sesiones del cuerpo deliberativo, donde el director de la institución, Federico García, recibió el certificado que acredita la distinción acompañado por integrantes del equipo que lleva adelante la tarea diaria del Centro.

En la misma ceremonia, la ONG Contá Conmigo recibió una Mención de Honor por su labor social. El reconocimiento fue entregado a su fundadora y coordinadora, Liliana Caspe, junto a los miembros de la organización.

Un reconocimiento al legado de Natty Petrosino

El acto fue encabezado por la presidenta del Honorable Concejo Deliberante, Gisela Caputo, quien destacó que el premio “trasciende lo económico” y mantiene vivo el legado de Natty Petrosino, símbolo de la solidaridad en la Argentina.

“Una ciudad no se construye solamente con infraestructura; también se construye con solidaridad, compromiso y empatía”, afirmó Caputo, quien además señaló que la elección del ganador fue compleja debido al alto nivel de los proyectos presentados.

La titular del cuerpo legislativo explicó que el jurado decidió otorgar una Mención de Honor a la ONG Contá Conmigo por el impacto de su trabajo y felicitó a todas las instituciones distinguidas por convertirse en un ejemplo para la comunidad.

El valor de la solidaridad

La secretaria de Políticas Sociales del Municipio, Romina Pires, quien participó en representación del intendente Federico Susbielles, destacó la importancia de reconocer el trabajo silencioso que realizan tantas personas e instituciones.

“Es una alegría poder agradecer a quienes dedican su tiempo a ayudar a los demás”, expresó.

Asimismo, transmitió el saludo del jefe comunal, quien integró el Comité Evaluador del premio y, por razones de agenda, no pudo asistir al acto.

Durante su intervención, Pires recordó una frase del papa Francisco: “Nadie se salva solo”, y remarcó que una comunidad crece cuando sus vecinos son capaces de comprometerse con el otro y transformar la empatía en acciones concretas.

Un legado que sigue vivo

Uno de los momentos más emotivos de la ceremonia fue el mensaje de Juan Francisco Petrosino, quien habló en representación de la familia de Natty.

“Natty estaría gritando de alegría”, expresó al destacar que el premio permite mantener vigente el ejemplo de entrega, amor y servicio que caracterizó a la recordada misionera bahiense.

También compartió unas palabras Zulema Governatori, amiga cercana de Natty Petrosino, quien recordó su profunda espiritualidad y aseguró que “conocer a Natty fue descubrir el asombro de Dios en cada cosa”.

Un premio a toda una trayectoria

Al recibir la distinción, Federico García agradeció el reconocimiento y aseguró que el premio pertenece a todas las personas que, durante años, hicieron crecer al Centro Luis Braille.

“Es un premio a la trayectoria de toda la institución y de quienes la construyeron a lo largo de los años”, afirmó.

Además, invitó a la comunidad a conocer el trabajo que desarrolla la entidad, cuyos programas alcanzan a personas de distintos puntos del país y la convierten en una de las instituciones de referencia en materia de rehabilitación y asistencia a personas con discapacidad visual.

El Premio Natty Petrosino fue creado mediante la Ordenanza Nº 20.784 con el objetivo de distinguir a personas e instituciones que se destacan por su ayuda desinteresada a la comunidad.

En esta quinta edición, el reconocimiento estuvo acompañado por un aporte económico de $6.900.000, destinado a fortalecer la continuidad de la labor que desarrolla la institución ganadora.