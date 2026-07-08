La OMIC presentó su Informe de Gestión correspondiente al primer semestre de 2026

La Oficina Municipal de Información al Consumidor (O.M.I.C.) presentó en el recinto deliberativo su Informe de Gestión correspondiente al primer semestre de 2026, en el que se destacan los principales resultados obtenidos en materia de defensa de los derechos de consumidores y usuarios.

Asistieron al encuentro con los periodistas, la presidenta del HCD, concejal Gisela Caputo, el director de la O.M.I.C., Pablo Daguerre y el secretario del Cuerpo deliberativo, Gonzalo Velez.

Según informó Daguerre, durante los primeros seis meses de este año, la dependencia logró recuperar más de 316 millones de pesos a favor de vecinos y vecinas de la ciudad, lo que representa un incremento del 94,62% en el recupero económico respecto del mismo período de 2025.

Asimismo, se llevaron adelante 1.505 audiencias de conciliación y se registró un crecimiento en las actuaciones relacionadas con servicios públicos y mediación comunitaria.

El informe dado a conocer, también advierte sobre el aumento de las estafas digitales y de los reclamos vinculados al sistema financiero, fenómenos que reflejan nuevas problemáticas que afectan a consumidores y usuarios y que requieren estrategias específicas de prevención y acompañamiento.

Por otra parte, se destacó el trabajo territorial desarrollado por la O.M.I.C. a través de actividades en sociedades de fomento, centros de jubilados, bibliotecas populares y en el marco de las sesiones territoriales del Honorable Concejo Deliberante, con el objetivo de acercar herramientas de información, asesoramiento y defensa del consumidor a los distintos barrios de Bahía Blanca.

Los resultados expuestos, reflejan el fortalecimiento de las acciones impulsadas por la O.M.I.C. y su compromiso con la protección de los derechos de consumidores y usuarios, promoviendo una mayor accesibilidad a los mecanismos de reclamo, mediación y resolución de conflictos.