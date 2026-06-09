Reunión previa con instituciones del sector Norte, antes de la Tercera Sesión Territorial en el barrio San Roque

En el marco de la próxima Sesión Territorial que se llevará adelante en el barrio San Roque, el Honorable Concejo Deliberante realizó una reunión previa junto a instituciones, entidades intermedias y organizaciones de los barrios comprendidos en la Delegación Norte, con el objetivo de escuchar de primera mano las principales necesidades y problemáticas de cada sector.

Durante el encuentro, participaron representantes de los Scouts San Roque, de la Asociación Ciclistas del Sur, del Taller Protegido Santa Rita, del Centro de Jubilados San Roque, de la Sociedad de Fomento San Roque, de la Fundación Ezequiel Martínez Estrada, de la Capilla Arturo Zacarías, de la Sociedad de Fomento Sesquicentenario, del Centro Comunitario San Roque, del Jardín de Infantes N° 925 y del Club San Juan, quienes expusieron distintas inquietudes vinculadas al funcionamiento de sus instituciones y al estado de los barrios.

Entre los principales planteos, surgieron pedidos relacionados con el mantenimiento de calles y espacios públicos, desmalezamiento, iluminación, reposición de arbolado, mejoras en plazas, desbordes cloacales, frecuencia del transporte público, falta de juegos infantiles, necesidades de habilitación institucional y la búsqueda de espacios físicos adecuados para el desarrollo de actividades comunitarias.

Asimismo, varias instituciones manifestaron la necesidad de fortalecer su funcionamiento cotidiano, garantizar la continuidad de sus proyectos y generar mejores condiciones para el desarrollo de iniciativas sociales, deportivas, educativas y de contención para vecinos de todas las edades.

La reunión forma parte del trabajo preparatorio de las Sesiones Territoriales impulsadas por el Honorable Concejo Deliberante de Bahía Blanca, una herramienta que busca acercar el Cuerpo legislativo a los barrios, promover la participación ciudadana y construir una agenda legislativa vinculada a las demandas concretas de la comunidad.