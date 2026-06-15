Transformación del Parque de la Independencia: comenzaron las obras del Parque Ambiental

El municipio informó que ya están en marcha las obras para la construcción del Parque Ambiental Bahía Blanca, el proyecto que transformará el predio del ex zoológico municipal del Parque de la Independencia en un nuevo espacio público destinado a la educación ambiental, la recreación y el encuentro comunitario.

Los trabajos son impulsados de manera conjunta por la Provincia de Buenos Aires y el Municipio de Bahía Blanca, y se desarrollan en el sector comprendido entre las calles Pringles, D’Orbigny y la futura apertura sobre el predio del Tiro Federal.

Actualmente, las tareas se concentran en el movimiento de suelos, la ejecución de nuevos senderos peatonales, la construcción de portales de acceso y el reacondicionamiento de estructuras existentes que formarán parte del futuro parque.

“Junto a la Provincia vamos a transformar el ex zoológico en un nuevo espacio para disfrutar en familia y aprender sobre el cuidado del medio ambiente en contacto con la naturaleza. De esta manera seguimos recuperando espacios y construyendo una Bahía más verde”, expresó el intendente Federico Susbielles.

La obra fue adjudicada por la Provincia a la empresa Guiguivan S.R.L. y cuenta con un plazo de ejecución de aproximadamente cinco meses.

Uno de los ejes centrales del proyecto es preservar la memoria y la identidad del lugar. Por ese motivo, las antiguas jaulas que formaron parte del zoológico serán reconvertidas en pérgolas y espacios de permanencia para los visitantes.

Una vez finalizado, el Parque Ambiental Bahía Blanca contará con aula ambiental, salón de usos múltiples, oficinas administrativas, espacios destinados a huerta y compostaje, patio de juegos, nueva iluminación, mobiliario urbano y la incorporación de especies nativas.

La iniciativa forma parte del proceso de refuncionalización integral del Parque Independencia y busca consolidar un espacio abierto a la comunidad, orientado a la educación, la sustentabilidad y el cuidado del ambiente.