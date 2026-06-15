La muerte de Gaspi: el dueño del helicóptero había sido multado por irregularidades

Con el correr de las horas tras el accidente que costó la vida al youtuber argentino Gaspar Prim Díaz, conocido como Gaspi, trascendió información clave sobre la investigación.

Según el sitio G1 de O’Globo, el propietario del helicóptero PP-MAC había sido multado por la Agencia Nacional de Aviación Civil (ANAC) de Brasil en julio de 2025 por irregularidades.

De acuerdo con la decisión de la agencia, Oswaldo de Luca Filho se había negado a mostrar libros, documentos contables, información y estadísticas requeridos por los agentes de inspección.

Las autoridades consideraron que, al tratarse de la primera notificación, la multa aplicada era la mínima: unos 8.000 reales.

El accidente ocurrió este domingo cerca de las 9 de la mañana, cuando dos helicópteros chocaron y cayeron sobre el estacionamiento de un concesionario automotor BYD en Río de Janeiro. Además de Gaspi, murieron el cantante estadounidense Oliver Tree, el director de cine Lucas Vignale y otras tres personas.

«Una de las aeronaves se incendió y, al estrellarse, impactó contra unos 20 vehículos eléctricos, que presentan un alto potencial de incendio. Logramos controlar el fuego, pero lamentablemente no hay sobrevivientes», aseguró el teniente coronel Fabio Contreiras a O’Globo.

Las llamas se propagaron entre los autos eléctricos estacionados, provocando nuevas explosiones y una columna de humo visible a kilómetros. (TN)