SUBE: comenzó a regir el uso del beneficio de gratuidad para personas con discapacidad
El municipio informó que comenzó a regir en el sistema de transporte público urbano lo establecido en el artículo 8 de la Ordenanza Nº 22.363, referido al uso del beneficio de gratuidad para personas con discapacidad.
Con la normativa sancionada en mayo, las empresas de transporte colectivo de pasajeros que operen en el partido de Bahía Blanca deberán transportar gratuitamente a las personas discapacitadas y a su acompañante, si necesitaran de él.
Se fijará un límite máximo de 4 viajes diarios totales para la persona discapacitada y su acompañante.
Por motivos excepcionales y fundados en razones asistenciales, educacionales o laborales, el Departamento Ejecutivo quedó autorizado a ampliar dicho límite, cuando el beneficiario requiera un mayor número de viajes diarios y su necesidad no pueda ser resuelta de otra forma.
Desde el Municipio recordaron que quienes hayan solicitado la ampliación de pasajes deberán validar su tarjeta SUBE en un punto habilitado.
LOS PUNTOS HABILITADOS
Lunes a viernes:
Vicente López 194, 8 a 20
UNS, Alem 1253, 8 a 20
UNS, Campus de Palihue, 8 a 14
Visión 2000, Belgrano 153, locales 78 y 83, de 8 a 19.
Punto Digital Cerri, Juan José Paso 405, de 8 a 14
Terminal de Ómnibus, de 8 a 14
Villa Mitre, Garibaldi 149, de 8 a 17
Villa Rosas, Perito Moreno 2133, de 8 a 19
Cabildo, Buenos Aires 41, 7 a 13
Delegación de Harding Green, Pilcaniyén 4000, de 7 a 12
Delegación Las Villas, Láinez 2280, de 8 a 13
Delegación de Ing. White, Av. Gral. San Martín 3466, de 8 a 13
Lunes a domingos:
Bahía Plaza Shopping, de 10 a 21.