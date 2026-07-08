Designan a un dirigente del PRO como nuevo director regional de ANSES

El abogado Tomás Peyrano fue designado como nuevo director regional de ANSES.

Con 37 años, el flamante funcionario tiene formación en mediación de la Provincia de Buenos Aires y actualmente se encuentra cursando una especialización vinculada al área penal.

Peyrano integra el PRO y forma parte del espacio político referenciado a nivel nacional por Cristian Ritondo. En Bahía Blanca, ese espacio es conducido por el concejal Emiliano Álvarez Porte y por la presidenta del Honorable Concejo Deliberante, Gisela Caputo.

Su designación se da a partir de la convocatoria realizada por La Libertad Avanza y forma parte del proceso de trabajo conjunto que ambas fuerzas políticas vienen desarrollando para fortalecer la gestión nacional y aportar cuadros técnicos con capacidad de gestión en organismos públicos.