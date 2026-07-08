El Tribunal de Penas de la Liga del Sur dio a conocer las sanciones

El Tribunal de Penas de la Liga del Sur informó las sanciones correspondientes a Primera y Tercera División.

Lucas Abraham, preparador físico de Huracán, recibió ocho fechas de suspensión, mientras que el director técnico de Libertad, Lucas Garcilazo, fue sancionado con dos fechas.

En tanto, Matías Otero (Rosario Puerto Belgrano) y Franco Lefiñir (Tiro Federal) deberán cumplir una fecha de suspensión.

Por otra parte, el Tribunal informó que Joaquín Reato (Bella Vista) y Sebastián Mendoza (Rosario Puerto Belgrano) llegaron al límite de cinco tarjetas amarillas y se perderán el próximo encuentro de sus respectivos equipos.