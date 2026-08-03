lunes, agosto 3, 2026
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La OMIC recuerda que ningún banco puede cobrar servicios o seguros no solicitados por el consumidor

De La Bahía 915

La Oficina Municipal de Información al Consumidor (OMIC) de Bahía Blanca recordó a la comunidad la importancia de controlar periódicamente los resúmenes de cuenta y de las tarjetas de crédito, ante la detección de reclamos vinculados al cobro de seguros, asistencias y otros servicios que los usuarios manifiestan no haber contratado.

Entre los cargos que suelen generar consultas se encuentran seguros de protección de tarjetas, asistencias al hogar, servicios médicos, coberturas para celulares, programas de beneficios, protección de compras y otros productos accesorios que aparecen debitados mensualmente.

Ante la falta de una respuesta satisfactoria por parte de la entidad financiera, los vecinos pueden acercarse a la OMIC para recibir asesoramiento e iniciar el correspondiente reclamo, promoviendo una solución a través de los mecanismos previstos por la Ley de Defensa del Consumidor.

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