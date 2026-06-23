martes, junio 23, 2026
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Ayer se disputó el partido con la mayor asistencia de espectadores en un día de Mundial

De La Bahía Noticias

La FIFA anunció este martes que la jornada de ayer es la que ha reunido un mayor número de espectadores en la historia de la Copa del Mundo.

El encuentro Noruega-Senegal fue el que reunió un mayor número de seguidores en el estadio, con más de 80.000, por delante del Argentina-Austria, disputado en el estadio de Dallas, con 70.700 personas.

El partido Jordania-Argelia fue seguido en directo en el estadio de la Bahía de San Francisco por 68.371 espectadores. (EFE)

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